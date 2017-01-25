Из-за скандального видео уволили двух гаишников

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД АР завершило служебную проверку по распространенному в соцсетях видеоролику, на котором запечатлено, как в Сабирабадском районе патрульный инспектор довел до слез водителя грузовика, умолявшего не выписывать ему штраф.

Как заявил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана полковник полиции Кямран Алиев, по ее итогам, патрульный инспектор Фирудин Идрисов (сидящий в машине инспектор) уволен со службы в органах внутренних дел.

Отметим, что ранее был уволен автор видеоролика инспектор дорожной полиции Эльвин Мовланов.