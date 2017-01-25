 

Ильхам Алиев учредил новый орден

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об учреждении ордена "Труд", сообщает АзерТАдж.

Орден "Труд" носится на левой стороне груди и при наличии других орденов и медалей Азербайджана располагается после ордена «За службу Отечеству».

Орденом "Труд" награждаются за многолетний плодотворный труд в промышленной, сельскохозяйственной, строительной, транспортной, торговой и других сферах, выдающиеся трудовые достижения в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, физического воспитания, спорта и в других сферах, за высокие показатели в производстве сельскохозяйственной продукции, продолжительное результативное применение в производстве новой техники, технологий, передового опыта, изобретений и рационализаторских предложений.

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