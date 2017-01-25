На севере Сирии погиб турецкий военнослужащий

В районе Кабр эль-Мукри на севере Сирии в ходе боя с террористами ИГ погиб один военнослужащий ВС Турции, еще пятеро ранены, передает в среду агентство Анадолу со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Столкновение произошло сегодня в 17.00 по местному времени. Раненые доставлены в полевые госпитали.

ВС Турции 24 августа прошлого года при поддержке самолетов антитеррористической коалиции приступили к операции по освобождению сирийского города Джараблус от боевиков ИГ. Операция получила название «Щит Евфрата».