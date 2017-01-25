Глава Минобороны Британии назвал «кораблем позора» авианосец «Адмирал Кузнецов»

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал «кораблем позора» российский авианосец «Адмирал Кузнецов», сообщает Reuters.

«Мы присмотрим за «Адмиралом Кузнецовым», пока тот крадется обратно в Россию. Это корабль позора, миссией которого было приумножить страдания жителей Сирии», — заявил Фэллон.

Ранее стало известно, что группу «Адмирала Кузнецова» в Английском канале встретили шесть кораблей НАТО, в том числе ВМФ Британии.

Фэллон добавил, что ВМФ Британии следят за «каждым шагом этих кораблей», чтобы обеспечить безопасность страны.