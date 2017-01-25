«Решение Назарбаева об отказе от некоторых полномочий президента было безусловно ожидаемым. Госаппарату и всем ветвям власти необходима серьёзная встряска, поскольку в последние годы мы наблюдали явное снижение эффективности структур госуправления. Поэтому есть надежды, что эти меры позволят усилить степень ответственности каждой ветви власти, вынудят их более рационально пользоваться своими полномочиями, тем самым формируя систему сдержек и противовесов», - так прокомментировал для haqqin.az специальное обращение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об отказе от некоторых президентских полномочий казахстанский политолог Талгат Калиев.

По его словам, другим мотивом к этим действиям могли послужить недавние события в соседнем Узбекистане, связанные с внезапным транзитом власти. «Наверняка Назарбаев, будучи опытным политиком, сделал свои выводы и предусмотрительно решил не пускать ситуацию на самотек, а выявить слабые места в системе, снизить ее зависимость от президента, подготовить ее к тому, чтобы она могла эффективно работать и в его отсутствие.

С этой точки зрения данные реформы можно расценивать как один из этапов подготовки мягкого транзита, в котором президент уже не будет обладать суперполномочиями, а будет вынужден действовать, согласовывая принципиальные вопросы с парламентом, а правительство будет иметь свободу маневра при разработке и реализации социально-экономической стратегии.

Благодаря этому, наверное, предполагается сохранить стабильность в транзитный период и предотвратить недопустимые сценарии, при которых страна могла бы кардинально свернуть с текущего курса», считает эксперт.

По его мнению, главный вызов, стоящий перед Казахстаном - предстоящий транзит власти, ибо в данный момент вся система выстроена президентом, вокруг президента и полностью зависит от президента. «В этой ситуации система отличается крайней нестабильностью, поскольку находится в абсолютной зависимости от воли и самочувствия одного человека. И если Назарбаев способен осилить такие полномочия и подобную степень ответственности, то нет никаких гарантий, что другие будут воспринимать эту власть столь же ответственно и благоразумно», считает политолог.

Он указывает на то, что вторая угроза, стоящая перед Казахстаном - радикальный фундаментализм и экстремизм. Сегодня спецслужбам и правоохранительным органам Казахстана удается контролировать ситуацию. Но нет никаких гарантий, что в определенный момент эти силы, проповедующие радикальный фундаментализм, не заявят о своих политических претензиях. Эта угроза относится к внутренним, поскольку в эти круги уже вовлечено огромное количество граждан Казахстана. Но она имеет также и признаки внешней угрозы, потому что за адептами радикального фундаментализма и экстремизма стоят зарубежные заказчики», резюмировал Т.Калиев.