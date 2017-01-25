 

Аэропорт Ташкента назвали в честь Каримова

 

Международному аэропорту Ташкента присвоено имя первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Как передает ТАСС, соответствующее указание содержится в опубликованном постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Кроме того, в резиденции Оксарой в Ташкенте, где работал Каримов, будет организован Научно-просветительский мемориальный комплекс его имени. Там же разместится Республиканский благотворительный общественный фонд первого президента республики, а в Самарканде откроется его музей.

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