Аэропорт Ташкента назвали в честь Каримова

Международному аэропорту Ташкента присвоено имя первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Как передает ТАСС, соответствующее указание содержится в опубликованном постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Кроме того, в резиденции Оксарой в Ташкенте, где работал Каримов, будет организован Научно-просветительский мемориальный комплекс его имени. Там же разместится Республиканский благотворительный общественный фонд первого президента республики, а в Самарканде откроется его музей.