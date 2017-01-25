В здании Сабунчинского районного суда сегодня продолжился судебный процесс по делу генерала МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных. Заседание суда было назначено на 11 часов утра, однако оно началось на час позже.

Сегодняшнее заседание суда длилось всего около часа, однако запомнилось довольно любопытными эпизодами.

Когда конвой привел обвиняемых в зал суда, выяснилось, что среди них нет Акифа Човдарова. Сначала сообщили, что состояние здоровья генерала ухудшилось, а потом стало известно, что генерал был в туалете.

Когда генерал все же пришел в зал суда, он обратился к судье и попросил слова.

«Объясните мне, на каких основаниях вы заставляете меня здесь сидеть? Вы хоть знаете, в каком я состоянии? Если хотите, чтобы я был здесь, то принесите в зал суда унитаз», - сказал Човдаров.

В ответ судья Габиб Гасанов попросил Акифа Човдарова придерживаться этических норм.

Вслед за Човдаровым выступил адвокат бывшего начальника первого управления Салима Мамедова Джавид Рзазаде. Адвокат пожаловался на то, что его подзащитный с февраля прошлого года не получает пенсию. И это никак не связано с наложенным арестом на его банковские счета. Джавид Рзазаде, которого поддержали и другие адвокаты, попросил решить эту проблему.

Вскоре по этому вопросу выступил и сам Салим Мамедов: «Я прошу всех прислушаться к своей совести. У меня трое детей. Старший учится в университете, средний – в школе, а младший пока идет в детский сад. Около года моя семья не получает денег. Они продали все, что имели. Что им теперь делать? Вы хотите, чтобы мой сын пошел воровать?».

Судья Габиб Гасанов, в свою очередь, заявил, что в ходе процесса суд неоднократно предпринимал попытки для решения этого вопроса и будет заниматься этим впредь. Затем судья разъяснил адвокату Салима Муслимова процедуру возобновления пенсионных выплат.

После этого команда адвокатов Акифа Човдарова вновь предприняла попытку отложить заседание суда и в целом затянуть судебный процесс. Напомним, что такая тактика предпринималась и ранее, когда путем замены адвокатов Човдарову удавалось затягивать судебный процесс.

На сей раз слово взял адвокат Човдарова Кямандар Насибов: «Уважаемая судебная коллегия! Вы сами видите состояние моего подзащитного. Он не может участвовать на заседаниях суда. У человека серьезные проблемы с пищеварительной системой. По закону он имеет право выслушать потерпевших и свидетелей, но пока физически не может это сделать. Прошу вас учесть это и отложить судебный процесс».

Адвокат также нашел способ затянуть судебный процесс на неопределенное время.

«Вы знаете, что была проведена судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья Акифа Човдарова. Однако мы пока не знаем ее результатов. Надо дождаться медицинского заключения. Может, Човдарову вообще нельзя приходить на заседания суда?», - сказал Кямандар Насибов.

Другой адвокат Човдарова и вовсе попытался запугать судебную коллегию Европейским судом по правам человека.

«Все это – нарушение европейских конвенций. Обвиняемый не избегает участия в судебном процессе, просто его физическое состояние не позволяет этого сделать. Поэтому вы должны будете ответить перед Европейским судом», - сказал адвокат.

Однако данное ходатайство не было удовлетворено.

Судебный процесс был продолжен странным выступлением директора «Центра правовой экспертизы» Мубариза Мамедова, который проходит по уголовному делу потерпевшим.

На предварительном рассмотрении дела Мубариз Мамедов заявил, что продал земельный участок Акифу Човдарову. После этого Мамедова неоднократно вызывали в МНБ, что стоило ему больших финансовых потерь.

Однако на сегодняшнем заседании Мубариз Мамедов заявил, что он подтверждает свои первичные показания, но отказывается от имущественного иска.

Судья Габиб Гасанов объявил перерыв на заседании, однако адвокаты Акифа Човдарова заявили, что генерал не может сидеть на суде, т.к. каждую минуту бегает в туалет. Учитывая это, судья перенес заседание на 30 января.