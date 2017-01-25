В столице Казахстана завершилась встреча сторон сирийского конфликта, которая должна была указать путь к долгосрочному миру. Как и следовало ожидать, из этой затеи ничего не вышло. Чтобы переговоры не выглядели полным провалом, Москва передала участникам свой вариант будущей сирийской Конституции почитать на обратном пути домой.

Безусловно, любые мирные инициативы должны приветствоваться. Лучше еще десять невразумительных встреч в Астане, чем одна успешная бомбардировка Алеппо. Но слишком разные цели преследуют представители различных воюющих группировок, явившиеся в Казахстан. Еще многие не явились. Представителей ИГИЛ, одной из главных и самых сложных проблем региона, там, конечно, и не ожидалось, как и ряда других радикальных группировок, которые даже не помышляют ни о каком мире. Но никто не представлял и курдов, играющих очень важную роль в военно-политической обстановке.

И если можно себе представить ситуацию, когда радикальные исламисты понесут решительное поражение и исчезнут с карты Сирии, курды никуда не денутся, доставляя головную боль как Дамаску, так и Анкаре. Любой мир, не вписывающий этот народ в свою картину, будет имитацией мира.

Собственно, одной курдской проблемы хватило бы, чтобы свести с ума сотни экспертов по региону и дипломатов. Но она там далеко не одна. Представители оппозиционных сирийских отрядов отказались подписывать заключительный документ из-за своего несогласия с ролью Ирана в конфликте. Не раз указывалось, что изначальные основания гражданской войны, начавшейся как противостояние власти с оппозицией, по ходу войны все больше превращались в межрелигиозный конфликт, международное столкновение суннитов, составляющих в Сирии большинство, с шиитами, представляющими алавитский клан Башара Асада и поддержанными иранскими и ливанскими единоверцами.

Иран, вложивший колоссальные материальные и людские ресурсы в установление шиитского коридора от Тегерана до Средиземного моря, в земли постоянного проживания алавитов, рассчитывает на сохранение своего влияния. Однако местные сунниты видят в иранском присутствии угрозу, не говоря уже о том, что они просто помнят жестокость шиитских отрядов. Иран, в свою очередь, недоволен российскими попытками подключить к переговорам США.

Это ведь при Обаме Москва пыталась своей самостоятельностью на Ближнем Востоке уесть Вашингтон. Сейчас там стоит другая задача: показать и доказать свою чрезвычайную полезность Дональду Трампу, потенциальному другу российского народа. Ну и в конце концов, в этом есть резон: как бы Россия не тужилась, каким-то серьезным гарантом мира в Сирии она выступать не может, ей нечем эти гарантии подпереть, в отличие от американцев. Но где американцы – там не ищи иранцев, и наоборот. А случись сейчас ссора с иранцами посерьезней и отзови они помощь, правительственным войскам придется совсем туго.

Уже 8 февраля в Женеве состоится новый тур переговоров по Сирии в прежнем формате с участием, кстати, и курдов тоже. В Москве хотели к этому времени продемонстрировать удивительные успехи своей миротворческой инициативы. Продемонстрировать будет нечего. Как, впрочем, и Турция пока не может похвастать успехами на сирийском фронте, где под ударами ее авиации и ориентированных на Анкару отрядов все никак не падет Аль-Баб, обороняемый ИГИЛ. Кажется, к моменту, когда у Дональда Трампа появится время, чтобы как-то вникнуть в сирийскую ситуацию, она ничуть не станет проще, и у него есть все шансы так ничего в ней и не понять.