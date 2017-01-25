Если вкратце, то именно так расценили в Тбилиси последнее заявление Нино Бурджанадзе. Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение – Единая Грузия» сегодня призвала общественность запретить продажу земель иностранцам. По ее мнению, как, впрочем, и согласно заключению ряда экспертов в последнее время в этой области сложилось действительно тревожная ситуация и правительству необходимо предпринять решительные, национально окрашенные меры, заявила Н.Бурджанадзе.

Решимость известного политического деятеля, очевидно, связана с тем, что сейчас в Грузии работает конституционная комиссия, которая и должна внести изменения в основной закон страны. Однако появились опасения в связи с истечением срока действия моратория на приобретение иностранными гражданами земельных участков в Грузии, принятого еще в июле 2013 года.

Эти меры были обжалованы в Конституционном суде австрийским сотрудником организации «Международная прозрачность – Грузия» Матиасом Хутером. В иске было указано, что решение парламента нарушает права частных лиц и свободу предпринимательской деятельности.

В июне 2014 года Конституционный суд Грузии признал неконституционным решение парламента страны о запрете на продажу иностранцам земель сельскохозяйственного назначения. Тем не менее, экс-спикер категорически требует записать в соответствующей статье Основного закона следующее: земля в Грузии, как жизненно важный, стратегический, незаменимый, не приумножаемый и истощаемый ресурс, как гарантированная пищевая база для будущего поколения, может быть собственностью только гражданина Грузии.

При этом она ссылается на оценки экспертов, по мнению которых “неудовлетворительное состояние отрасли сельского хозяйства является одной из причин высокого уровня нищеты в стране. А из-за отказа от продажи земли иностранцам страна ежегодно теряет миллионы инвестиций”.

В то же время, согласно правительственным источникам, в настоящее время площадь земель сельскохозяйственного назначения в Грузии, которыми владеют иностранные граждане, составляет всего около 30 тысяч гектаров — это приблизительно четыре процента от общей площади сельскохозяйственных земель Грузии.

Площадь пахотных земель в Грузии достигает 800 тысяч гектаров, из них обрабатываются всего около 300 тысяч.

При этом сельское население Грузии составляет около половины всех жителей. Продуктивность этой отрасли остается низкой - менее 10 процентов от ВВП. Так что, катастрофа, которая по мнению Н.Бурджанадзе угрожает стране, исходит не столько от иностранцев, сколько от правительства, неспособного поднять уровень сельскохозяйственного производства. В этом первопричина распродажи земель. Это подтверждает и профессор, доктор экономических наук Паата Когуашвили.

В комментарии haqqin.az он подчеркнул, что когда крестьяне в массовом порядке не обрабатывают землю, она становится предметом купли-продажи. Отсюда он делает вывод, что «если в ближайшие несколько лет не будут приняты экстренные меры, то сельхозугодья просто будут раскуплены иностранцами. И неизвестно - для чего”.