Квартиры известных азербайджанцев в Карловых Варах: Аллахшукюр Пашазаде, депутат Адиль Алиев и др.

Почти половина всей недвижимости в чешском курортном городке Карловы Вары принадлежат выходцам из России, Азербайджана, Украины и Казахстана. Об этом пишет сайт организации «Открытая Россия».

Согласно информации, волонтерский антикоррупционный проект «Муниципальный сканер», созданный в 2014 году при участии Бориса Немцова, решил провести собственное расследование.

Участники проекта просканировали все адреса в городе через реестр недвижимости и торговый реестр Чехии. В результате выяснилось, что приблизительно 50% собственности принадлежит выходцам из стран бывшего СССР: России, Украины, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

В ходе расследования выяснилось, что элитной недвижимостью в Карловых Варах владеют и известные в Азербайджане люди. Так, в списке счастливых обладателей недвижимости в курортном городе значатся глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде и его брат депутат азербайджанского парламента Джаваншир Пашазаде.

Недвижимостью в центре Карловых Вар может похвастаться еще один депутат Милли Меджлиса – Адиль Алиев.

Авторы расследования также составили интерактивную карту с обозначением десятков адресов с квартирами и виллами, принадлежащими выходцам из России, Азербайджана, Казахстана и др. стран.