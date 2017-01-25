 

Посол Турции в Азербайджане о гюленистах в Баку

 

Позиции террористического течения «Параллельное государство» (FETÖ) в Азербайджане сломлены. По сторонникам Фетхуллаха Гюлена нанесен тяжелый удар, однако не стоит забывать, что борьба с FETÖ займет немалое время, сказал агентству «Анадолу» посол Турции в Баку Эркан Озорал.

По словам главы дипмиссии, Азербайджан и Турция тесно взаимодействуют и поддерживают друг друга, что вновь проявилось в период попытки переворота 15 июля 2016 года. «Школы сторонников Гюлена в Азербайджане были закрыты. Также предприняты меры в отношении органов СМИ, близких к FETÖ», - констатировал Озорал.

По словам посла, после провала попытки переворота в Турции шаги в отношении FETÖ в Азербайджане продолжились.

«Были приняты серьезные шаги по закрытию структур, связанных с течением Гюлена. Все это свело на нет присутствие сторонников FETÖ в республике. Но борьба с пособниками террористов требует неустанных мер. Наши братья должны продолжать действовать против FETÖ. Азербайджан поддержал Турцию в этом вопросе. Мы не сомневаемся, что так будет и впредь», - сказал дипломат.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетхуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия военных были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибло более 240 человек.

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