 

В Карловых Варах купил дом и генерал МВД Сахиб Мирзоев

Автор: Отдел информации 

Сайт «Открытая Россия» обнародовал информацию о недвижимости начальника Главного управления внутренних расследований МВД Азербайджана генерала Сахиба Мирзоева в чешском курортном городке Карловы Вары.

генерал Сахиб Мирзоев

По информации сайта, роскошный дом генерала находится по адресу: Koptova 1191/5, 360 01 Karlovy Vary. В доме прописаны два человека: Сахиб Мирзоев и Людмила Мирзоева.

Как уже сообщалось ранее на нашем сайте, почти половина всей недвижимости в чешском курортном городке Карловы Вары принадлежат выходцам из России, Азербайджана, Украины и Казахстана.

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