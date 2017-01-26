 

Трамп дал старт строительству стены на границе с Мексикой

 

Президент США Дональд Трамп подписал два указа — об охране государственной границы, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, и об иммиграции. При этом в своем первом интервью в качестве главы государства, которое он дал телеканалу в среду, 25 января, в Белом доме, Трамп заверил, что за стену заплатит Мехико.

По словам президента, строительство начнется в ближайшие месяцы и сначала будет вестись на деньги из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат. 

«Это будет происходить за счет Мексики… и мы возместим это за счет Мексики, как я всегда и говорил», — пообещал глава Белого дома. По его словам, деньги будут приходить по достаточно сложной схеме — за счет денежных переводов из США в Мексику.

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