Россия создает в Сирии курдскую автономию

В проекте Конституции Сирии, который был передан российской стороной представителям вооруженной оппозиции в ходе переговоров в Астане, предлагается сохранить страну как унитарное государство, но выделить в ее составе курдскую автономию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оппозиции.

«Сирия остается унитарным государством, но на ее территории предлагается создать курдскую автономию», — сказал собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» также добавил, что в документе фиксируется «право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального». «В проекте прописан срок полномочий президента в 7 лет без права переизбрания», — добавил источник.