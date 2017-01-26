Палестинец обстрелял израильских военных

Палестинец обстрелял из машины израильских военных на Западном берегу реки Иордан и был обезврежен ответным огнем, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.

"Некоторое время назад из проезжавшей машины были произведены выстрелы по посту Армии обороны Израиля рядом с деревней Абуд… В ответ военнослужащие открыли огонь по стрелявшему и зафиксировали попадание", — говорится в пресс-релизе.

Палестинец получил ранение, при обыске в его машине найден пистолет-пулемет системы "Карл-Густав", которые производятся в подпольных мастерских Западного берега и часто используются при нападениях на израильтян. Со стороны солдат пострадавших нет, сообщила пресс-служба.