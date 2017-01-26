Миллионеры скупают бункеры и готовятся к апокалипсису

IT-миллионеры из Кремниевой долины скупают подземные бункеры, оружие, патроны и мотоциклы на случай конца света. Об этом сообщает газета The Independent.

Сооснователь социальной сети LinkedIn Рид Хоффман уверен, что как минимум половина миллиардеров Калифорнии активно готовятся к апокалипсису.

«У меня есть несколько мотоциклов, много оружия и боеприпасов. Продукты питания. Полагаю, этого хватит, чтобы отсидеться в доме некоторое время», — рассказал Хоффман.

Бывший менеджер Facebook по продукту Антонио Гарсиа Мартинес приобрел кусок земли на острове в Тихом океане. Там он построил дом и оснастил его несколькими генераторами и солнечными батареями, а также закупил оружие.

Бывший гендиректор портала Reddit отметил, что траты на обустройство бункеров или другого укрытия оправданы, учитывая, какими деньгами обладают топ-менеджеры из долины.

Газета отмечает, что, вероятно, самые знаменитые IT-специалисты больше всего боятся искусственного интеллекта. В будущем «умные» устройства могут заменить большинство рабочих мест и устроить восстание против человечества.