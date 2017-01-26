 

Трамп приостанавливает прием беженцев

 

Президент США Дональд Трамп намерен приостановить прием беженцев на 120 дней, а также запретить прием беженцев из Сирии, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал ужесточить иммиграцию и прием беженцев. В прошлом финансовом году (завершился в октябре) США приняли около 12,5 тысячи беженцев из Сирии, что в десятки раз меньше, чем некоторые другие страны, включая Турцию и государства ЕС.

В 2016 календарном году США приняли в общей сложности 85 тысяч беженцев.

462 просмотров


Старости
В Лондоне задержаны бортпроводники AZAL
В Лондоне задержаны бортпроводники AZAL обновлено 18:19
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
27 Янв 4° / 2°
28 Янв 3° / 1°
29 Янв 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8559 AZN
1 EUR   =   1.991 AZN
1 RUB   =   0.0314 AZN


Новостная лента

В Мексике бандиты расстреляли главу муниципалитета
Трамп приостанавливает прием беженцев
Миллионеры скупают бункеры и готовятся к апокалипсису
Палестинец обстрелял израильских военных
В Баку повесился известный психолог
Россия создает в Сирии курдскую автономию
Трамп дал старт строительству стены на границе с Мексикой
Хозяин дома сжег свою квартиру с постояльцем
В Карловых Варах купил дом и генерал МВД Сахиб Мирзоев
Болгария получила техническое правительство во главе с юристом
Посол Турции в Азербайджане о гюленистах в Баку
Квартиры известных азербайджанцев в Карловых Варах: Аллахшукюр Пашазаде, депутат Адиль Алиев и др.
Иностранцы раскупают Грузию! haqqin.az из Тбилиси
Россия и Иран снова ударились лбом об Сирию наш комментарий
"Реал" меняет логотип ради мусульман
Акиф Човдаров: «Принесите в суд унитаз!» haqqin.az из зала суда
Аэропорт Ташкента назвали в честь Каримова
Талгат Калиев: «Назарбаев готовится к транзиту власти» комментарий по горячим следам
Глава Минобороны Британии назвал «кораблем позора» авианосец «Адмирал Кузнецов»
Администрация Трампа планирует вернуть секретные тюрьмы ЦРУ
На севере Сирии погиб турецкий военнослужащий
Ильхам Алиев учредил новый орден
Из-за скандального видео уволили двух гаишников
Порошенко встал на колено на могиле Маннергейма
В Лиссабоне паром врезался в причал десятки раненых