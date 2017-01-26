При республиканцах, во время правления клана Бушей, Соединенные Штаты выработали в отношении таких стран, как Азербайджан, однозначную политическую аксиому: «Стабильность важнее, чем демократия». Запад в силу целого комплекса факторов – от культурологических до этнополитических, от исторических до геополитических, был менее требовательным к странам, оказавшимся на задворках европейского политического либерализма. И эти страны, зажатые с одной стороны либерал-социализмом гавеловского толка, с другой - иранской теократией и встающим с колен российским византийством, потеряли философские ориентиры. Но не по своей воле!

Как жить дальше?

Отчасти на этот вопрос ответило консолидированное единство западноевропейского союза в отношении Турции и России. В эпоху позднего Ельцина и раннего Эрдогана, вопреки всем уступкам и почти наигранной неограниченной любви к Западу со стороны этих стран, западноевропейские политики своим однозначным отрицанием права этих народов на жизнь в ЕС, предопределили новый путь государств – реинкарнацию идеологии державности на обломках исторического поражения. Особняком стояли англосаксы – Британия и США буквально уламывали западноевропейцев принять модель интеграции с Турцией. Не прошло! Вот с этой отправной точки и началось зарождение третьего пути развития, на который встали вначале Россия, а затем Турция. Третий путь предполагал построение политико-идеологической модели, которая зиждилась бы на антизападничестве.

Что оставалось делать таким странам как Азербайджан, принявшим после распада СССР главенствующую в мире модель либерализма? Азербайджан практически оказался в кольце стран, отвергших западную модель развития, как политическую философию и философию власти. Неовизантийская Россия, теократический Иран, неоосманская Турция, Армения со своей военной хунтой, ну и Грузия, где любая попытка построения демократии вырождается в некую уродливую форму либерального фашизма. Вот для Азербайджана республиканская администрация и выработала специальную формулу политической самобытности: стабильность важнее, чем демократия.

В странах развитой демократии принято различать две формы стабильности – политическую стабильность и социальную стабильность. Скажем, порой такие страны как Бельгия или Испания годами остаются без правительств, зачастую в государствах с устойчивой демократией – в США или Германии надолго нарушается политическая стабильность. Однако нарушение политической стабильности не может вызвать в этих странах крах социальной системной стабильности. Социальная стабильность – это мощнейший устой государства, на страже которого стоят многовековые госинституты.

От неолиберализма к режиму политической стабильности

А вот в странах новорожденной демократии, таких как Азербайджан, институт социальной стабильности все еще не выработан, он в состоянии зачатия. А к чему может привести нарушение политической стабильности, мы легко убедились в ураганные 90-е, когда малейший бунт черносотенной толпы обуславливал крах Системы: один за другим менялись президенты, а вместе с ними и социально-политические формации. В стране неустойчивой демократии один хаотичный митинг, нечто вроде западного анархистского «блокупая» может предопределить судьбу целой страны и ее формации. Системную же стабильность гарантирует системная демократия и политический либерализм. Но как ее построить в сером ареале, где право государства подавляет свободу гражданина? Исторический опыт цветной революционной демократии (Украина, Грузия, Молдавия, Киргизия, Ближний Восток и т.д.) убеждает, что любая попытка построения либеральных режимов (странное политологическое словосочетание, когда одно – либерализм - отрицает другое - режим) выливается в многолетний системный хаос, обуславливающий эрозию устоев государства. Как же обеспечить социальную стабильность – главный столп либерального государства при эрозии всех устоев?

Вот так и вылупилось на свет новое теоретическое ноу-хау – режим политической стабильности. При возникновении угрозы этому режиму, что чревато коллапсом государства, политический иммунитет государства обязывает подавлять все анархистские хаотичные институты, способствующие политической дестабилизации. Угроза, выраженная в треугольнике «политическая дестабилизация - распад социальной стабильности - коллапс государства» (что мы и увидели в Украине после последней революции), обязала азербайджанскую власть примерно в середине нулевых перейти к реализации американской теории – стабильность важнее демократии. Да, безусловно, третий мир в лице гражданского сообщества нарёк подавление этих угроз политическими репрессиями. Но так ведь сама философия правозащитного движения, как и либерализм, отвергает право государства над индивидом. Право личности для них священно! Нет интересов государства, есть интересы свободной личности… Но это полное противопоставление режиму политической стабильности, выраженное западным неоконсерватизмом.

Начиная с 2007 года политическая система Азербайджана, прежде ориентированная на европейский либерализм, стала качественно видоизменяться; да, это была самая настоящая трансформация, направленная на борьбу с вызовами режиму политической стабильности.

Возникает новая ситуация, при которой прежняя часть политсистемы в лице радикальной оппозиции трансформируется в анархистскую внесистемную разрушительную силу, которая перманентно покушается на устои государства. На первую роль выдвигается лидер национал-консервативного крыла оппозиции Али Керимли и его деморализованная и деградированная политическая сила.

Кто такой Али Керимли?

Али Керимли пришел в большую политику как внесистемный игрок. Бывший коммунист и первый секретарь комсомольской ячейки в Бакинском университете А.Керимов при первой же трещине в советской системе уходит в стан диссидентов. Его не было в авангарде так называемого народного движения, узурпировавшего право на борьбу за Карабах. Но он появлялся на баррикадах, писал гневные филиппики в адрес переходного неосоветского президента и даже стал членом Верховного Меджлиса революционного Народного Фронта. В отличие от многих горячих юношеских голов, довольно циничного, рассудительного не по годам, стального прагматичного карьериста, 26-летнего комсомальчика Керимли увлекает не поле брани в Карабахе, а площадь борьбы за власть. Какой Карабах? Какие к черту сентименты?! Он четко знал, что он хочет от жизни. И прыткими шагами шел к заведомой цели.

Керимли – не столь радикален и принципиален, каким кажется со стороны. Какой бессребреник? Это классическое олицетворение адвоката дьявола, готового пойти на сделку с врагом или неприятелем во имя политической цели. Обратите внимание, во время судьбоносного февральского заседания Верховного меджлиса от 1992 года, принявшего решение о свержении правительства Аяза Муталибова, лишь двое воздерживаются и предлагают соратникам «локомотива азербайджанского хаоса» – Эльчибея не спешить с переворотом: Сабир Рустамханлы и Али Керимли. Но если вечный перевертыш и двурушник С.Рустамханлы беспокоился о своем министерском портфеле в правительстве своего противника Муталибова (какой парадокс!!!), то А.Керимли понимал, что в случае захвата власти ему не удастся в силу опыта, возраста и положения выдвинуться на роль первой, и даже второй скрипки.

Однако необольшевики все же принимают решение о свержении Муталибова, и с помощью 300 беженок и нескольких сот оборванцев из подворотни штурмуют парламент бесхребетного президента, вынудив его к добровольной отставке. Хаос, тьма и дежавю воцарились на улицах Баку. Бородатые и плохо образованные маргиналы в кожаных пиджаках с маузером за пазухой захватывают кабинеты власти. Всюду окурки, смрад, дурной запах революции, самодурство охлократии, вонище портянок… Правда, среди этой нечисти выбивается вперед группа хорошо выбритых карьеристов, сидящих на заднем сидении слева первых Мерседесов в Баку. Среди скопившейся у парада власти черной толпы появляются хорошо выбритые лица карьеристов - Тамерлана Гараева, Али Керимли, троицы Юнус и других бывших комсомольцев и коммунистов, которые знают, за чем они пришли во власть вместе с бородатой толпой.

А.Керимли захватывает пост завотделом аппарата президента. Он приходит во власть не один, а вместе со своей женой. А она занимает кабинет другого заведующего отделом. Каждое утро из одной квартиры в стране, находящейся в состоянии войны, выходят супружеская пара - двое молодых завотделов, которые на двух навороченных Мерседесах направляются в аппарат, чтобы управлять страной. Конечно же, Али Керимли тогда еще и не предполагал о существовании таких ограничений, как непотизм и конфликт интересов. Но власть свою он укреплял изо дня в день. Ближе к трагической концовке – закономерному финалу краткосрочного комического правления отпрысков полубеременной революции, бородатый президент Эльчибей – отшельник во власти и непорядочный суфист входит в роль декоративного правителя, заслонившего своим неприглядным образом истинных хозяев раздираемой карабахской войной, сумбурным безвластием и социальными бедствиями страной – Ису Гамбара и Панаха Гусейнова. Этот дуэт и берет бразды правления в свои руки. Эльчибей понимает, что эфемерная власть выползает из рук. Он решается на создание второго центра во власти в противовес теневому дуэту. Эльчибей останавливает свой выбор на молодом и амбициозном Али Керимли, которого назначает госсекретарем.

А дальнейшая история всем хорошо известна. В стране, где нет системной стабильности, возникает политическая нестабильность: новый бунт, мятеж гянджинского полковника, танки, идущие из Карабаха на Баку, переворот… И Эльчибею ничего не остается, как призвать к власти самого Мастера. Гейдар Алиев, словно герой тетралогии Свифта Гулливер, возвращается в страну лилипутов, и в его тени исчезают толпы бородатых людей с маузерами за пазухой. Гейдар Алиев явился в образе отдельного устоя, самой социальной стабильности.

Непорядочный суфист экс-президент в порыве и в бегах оставляет всё позади – пост президента, партию, сторонников, народ… Партия переходит в руки хорошо выбритого карьериста Керимли. Ведь остальные успели найти пристанище в спешащем на всех парах к власти возрожденного из пепла истории Исавата (нового Мусавата). Что же предпринимает новый лидер старого и впрочем разгромленного Фронта? В период правления Гейдара Алиева, когда в его тени исчезло целое поколение политических лилипутов, Али Керимли, как в оные дни, возвращается к политической лояльности. По утверждению всех помощников, заместителей и соратников Али Керимли, в частности, Гудрата Гасангулиева, Фазиля Мустафы, Асима Моллазаде, Гуламгусейна Алибейли, Алимамеда Нуриева, Ибрагима Мамедова, Рази Нуруллаева и многих других деятелей, партия Керимли с 1994 года начало тайное сотрудничество с властями.

Правда, Керимли обвинил всех своих соратников в предательстве, но спрашивается – что же это за партия, состоящая из одних предателей?! Итак, начинается новая жизнь – тайная. Явочные квартиры МНБ, тайные и скрытые от своих сторонников сделки с властью, депутатские мандаты, квартиры в правительственных домах, навороченные автомобили, охрана, газеты, заводы в Дагестане и, кажется, пароходы… Но всё тайное, как говорили мудрецы, становится явным. С конца 90-х годов оппортунист и предатель Керимли начинает пропагандировать идею формирования коалиционного правительства с властями. В его СМИ создается образ реформатора Ильхама Алиева, а общество стараются убедить в безальтернативности традиции политической преемственности. А Мусават, который через десять лет станет проправительственным, в ту пору был радикальным и непримиримым. И обвинял Али Керимли в предательстве либеральных ценностей и Эльчибея.

Циник и прагматик А.Керимли в своих средствах борьбы не гнушается ничем – на страницах его агиток его же соратники, которые впоследствии вольются в монументальные ряды сторонников власти, покушаются на святую святых дела революции – мочат самого Эльчибея почти в грязном сортире в заведении-гнойнике по адресу Хагани, 33. Он уже Керимли не нужен. Кому нужна пыльная и отслужившая свой век лживая реликвия?

Наступает момент истины. Делу вульгарной революции нужна новая вульгарная реликвия. Керимли поднимается на пьедестал и объявляет себя новой реликвией. Но протестная площадь ему не верит. Как? Ведь все тайное стало явным, и как, выражаясь ленинским эпитетом, из «политической проститутки» можно сотворить памятник, тем более нерукотворный? В чем заключалась политическая стратегия Керимли? Он, как и на допотопном февральском заседании Верховного меджлиса в студеную пору 92-го, понимал, что в арьергарде борьбы с властью стоят его извечные противники из нацдековского прошлого – Гамбар с Гусейном, и рассчитывая на слабую историческую память своего народа, он старается воспользоваться исторической паузой – правлением Гейдара Алиева, в своих интересах, укрепляя за счет финансовых вливаний властей свои структуры и ресурсы. И в нужный момент выступить против этой же власти с мощной политической силой, сформированной за счет денег властей.

А.Керимли, возможно и прав, уповая на слабую историческую память своего народа и сторонников, ибо у тысяч людей сегодня как-то стерлась в памяти неоценимая для властей роль этого циника, вставшего преградой в 90-е годы на пути разрастания в стране протестного движения. Сегодня, возможно, и забыли. Но в начале нулевых это забыть было невозможно. Накануне выборов 2003 года, под впечатлением сиюминутного рывка Саакашвили и ввода американских войск в Ирак, которых в Багдаде встречали с портретами Буша-младшего, А.Керимли срывается с крючка властей, принимает образ непримиримого и лютого врага Алиевых, бросается на амбразуру, но… Но ему никто не верит! Он срывает планы американского посла, который рассчитывал на Керимли, как на своего человека в будущем правительстве Алиева-младшего. Он срывает планы сторонников, собравшихся вокруг этой подлой реликвии ради кости и миски. Он срывает планы Гамбара и других своих противников, которые в течение десяти лет вели самоотверженную борьбу с властью… И ему не верит народ! Как люди могут поверить в искренность радикальных призывов политика, который еще вчера убеждал, что Эльчибей болен СПИД-ом, а Ильхам Алиев станет реформатором-президентом?!

Керимли теряет всё и по частям. Начинается брожение в его партийных рядах - сторонники уходят с миской за костью в лагерь властей, старогвардейцы припоминают ему грехи минувшего дня, Гамбар мочит справа, Гусейн слева, а власть объявляет его во всеуслышание – опущенным человеком. Плохиша Керимли превращают в мальчика для битья. Вся страна рассуждает о взлете и падении политических куртизанок.

Трагедия Керимли в том, что он так и не понял главного – американцам в Азербайджане стабильность была гораздо важнее демократии. Если в Грузии была сделана ставка на демократию, то в Азербайджане поставили на стабильность. Потому что Гейдар Алиев оставил после себя предсказуемую и легко управляемую страну, а под Шеварднадзе была уже не страна, а руины и пороховая бочка. «Белый лис» не справился с новым историческим вызовом, а вот «Кавказскому тигру» удалось создать форпост процветания и благополучия.

Самый лояльный к власти политик превратился в забитого и забытого изгоя, выбитого из политсистемы, непонятого собственными соратниками и сторонниками, отвергнутого либеральной Меккой. Керимли отождествил себя со всем историческим негативом – бездарным правлением НФА, сепаратными играми с новой властью, развалом оппозиционного движения, уничтожением публичного протеста в стране.

Что в итоге?

Керимли с группой деклассированных элементов, маргиналов и людьми с сомнительной репутацией занял небольшую вершину на островке непримиримых и несогласных, отчужденных от абсолютного большинства общества. Между ними и обществом целая пропасть. Там другой иллюзорный мир, политические мифы и … тупая, слепая, жалкая жажда мести за поруганную политическую честь.

А.Керимли не остается ничего другого, как рассчитывать на Его Величество Случай. У него нет другого пути для изменения политической ситуации в стране. Вот чем объясняются его постоянные метания из одной идеологической крайности в другую. В 2005-ом году Керимли - во главе прозападных оранжевых манифестаций, а в 2015-ом он бросает все силы на поддержку проиранского бунта в шиитском Нардаране.

В 2011 году в разгар арабской весны – недовольство мусульманскими клерикалами 30-летним правлением диктатора, воспринятое узколобыми сотрудниками Госдепа в качестве глобальной восточной либеральной революции - А.Керимли в первом ряду сторонников пути Мурси и братьев-мусульман в Азербайджане. И уже в 2013 году Керимли пытается перенести в Баку Евромайдан: сторонники исламско-либеральной революции теперь призывают к евроинтеграции… У Керимли нет своей концепции, нет рецептов, программы, сторонников – лишь жалкая пародия на новые революционные движения от Кении до Венесуэлы, от африканского сопротивления до боливарщины, от Мурси до шиизма, от нурсизма до евроинтеграции. Он готов присягнуть любой политической секте, религиозной школе, марксистской платформе, троцкистскому и маоистскому Интернационалу, лишь бы всколыхнуть протест, поднять людей, подорвать стабильность.

И на этом тернистом пути этот разнузданный циник разбрасывается человеческими судьбами, точнее, платит ими за несуразные политические эксперименты. Он идет прямо, не оборачиваясь, не обращая своего взгляда на эти поломанные судьбы. К примеру, буквально вчера один из заместителей Али Керимли – полуобразованный, невежественный, неотесанный маргинал Фуад Гахраманлы, возведенный в ранг заместителя Керимли и вовлеченный в головокружительные политические игры, получил вполне реальный срок – 10 лет тюрьмы.

Фактически своей новой теорией кооптации неолиберальных и исламистских (шиитских) сил, А.Керимли вовлек своего заместителя в трагическую авантюру, превратив в главного рупора в соцсетях религиозного экстремизма. Ф.Гахраманлы во время кровавого нардаранского бунта культивировал идею распространения революционной ситуации из проиранского анклава в остальную часть страны.

А.Керимли, разуверившись в пассионарности неолиберальной части протестного электората, загорелся новой теорией вовлечения в борьбу за власть клерикальных сил, одурманенных одиозной религиозной пропагандой. Эти бесстрашные зомбированные солдаты революции (как писал в соцсетях в дни нардаранского бунта Фуад Гахраманлы – бесстрашные солдаты Имама Гусейна) пойдут крушить власть, а А.Керимли воспользуется плодами революции. И снова обратится к евроинтеграции. Союз ужа и ежа, точнее, бульдога с носорогом! Нет и намека на идейные принципы и идеологическую борьбу. Цель лишь в дестабилизации ситуации, причем любыми средствами и с помощью любых сил.

И одним из главных инструментов по дестабилизации ситуации в понимании и планах А.Керимли является последний оставшийся со времен национал-демократизма соратник – Ганимат Захид. Редактор газеты «Азадлыг» - революционного листка наследия Эльчибея, деградировавшего до кормушки Керимли и площадку для отмывания уже немногочисленных грантов, Г.Захид создал телевидение одного и не самого яркого актёра. Речь о пресловутом «Азербайджан сааты». Вернее, телевизионной программе-студии, где всплывает образ надувной жевательной резинки – вульгарное напоминание о минувшей мятежной эпохе, хорошо знакомого нашей публике журналиста Захида.

Журналист вещает из Франции, подражая легендарным антисоветским западным радиоканалам, которые некогда и довольно успешно подтачивали советскую власть. И снова низкопробная пародия, если не сказать - трагикомедия. Если даже огульное охаивание всего что есть в Азербайджане – это правда, то она звучит как-то весьма неубедительно в вульгарных устах безликого Г.Захида. Этот журналист, выпавший из эльчибеевской шинели, приобрел большую славу из-за громких и позорных скандалов, в которые постоянно вовлекался. Пьянство, оргии, пресловутое пивное реноме Ганимата вызывали эмоциональные и оживленные политические дискуссии, нежели его корреспонденция и статьи. Я не помню ни одной его яркой статьи, пусть даже написанной в критическом духе. Патетика, лирическая публицистика с обращением в персидскую поэзию, сценическое горлопанство, шаблонная лозунгомания… Нечистоплотный на руку Ганимат – секрет Полишинеля. С ним можно договориться по любому вопросу и по судьбе любого олигарха. Он убежден, что деньги не пахнут. Тем более в баснословно дорогом Париже. И кто после этого поверит в искренность порыва аликеримлинского Би-Би-Си? И кто после этого поверит чаяниям Ганимата – одному из основоположников коррупционной журналистики в Азербайджане? Его пороки вызывали больший резонанс и интерес, чем его критика в адрес властей. Его пороки – это его успехи!

Вот оно безрассудное, беспросветное, покрытое печатью позора на выпуклом лбу окружения отца азербайджанской демократии. Союз либерального ежа и шиитского ужа, вульгарный Ганимат и страничка на фейсбуке – вот и весь арсенал ресурсов Али Керимли.

И сегодня именно эта серая кучка и выступает в ипостаси главной силы, готовой покуситься на системную стабильность в стране – руками либералов, шиитов, нурсистов, ФСБ, Запада, младотурков… кого угодно!

Как и десять лет назад из Вашингтона снова звучит грозная речь, но на сей раз самого президента: «США ничего не будут навязывать другим странам. Мы не будем вмешиваться во внутренние дела других стран!» Так сказал Дональд Трамп. И судя по его первым шагам на посту президента, Трамп остается верен своим обязательствам перед народом Америки.

Этот вердикт вызвал мертвую тишину в стане бывших либералов, нынешних клерикалов-анархистов. Помощи ждать неоткуда! Это последняя мольба обреченных на заклание… Доколе терпеть вызов против стабильности? Тем более, что закланная жертва пошла в последний бой, вооруженная казуистикой либерал-исламизма!..