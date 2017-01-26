Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в среду вечером вновь заявил, что его страна ничего не будет платить за строительство стены на границе с США, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. Подготовительные мероприятия в рамках проекта по строительству стены должны быть завершены в течение 180 дней, следует из указа Трампа.

"Я сожалею и осуждаю решение продолжить строить стену, которая в течение многих лет нас разделяет. Мексика не верит в стены, Мексика не заплатит ни за какую стену", — заявил Пенья Ньето в телеобращении к нации.

Глава Мексики подчеркнул, что решение о строительстве стены принимается в тот момент, когда его страна начинает переговоры с США по новым правилам сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности на границе и миграции. "Эти переговоры очень важны для силы, уверенности и будущего нашей экономики и общества", — отметил он.

Пенья Ньето напомнил, что сейчас в США на переговорах находятся главы МИД и Министерства экономики Мексики. "Основываясь на финальных выводах, которые представят находящиеся в Вашингтоне чиновники, и после предварительных консультаций с сенаторами и губернаторами я должен буду принять решение о дальнейших наших шагах", — сказал мексиканский президент.

Он также сообщил, что отдал указание МИД усилить защиту соотечественников в США. "Наши 50 консульств превратятся в настоящих защитников прав мигрантов, правительство Мексики даст им поддержку и защиту. Где есть риск для мигранта, которому нужна поддержка, там мы и должны быть, там должна быть его страна", — подчеркнул Пенья Ньето.

Трамп ранее в выступлении перед сотрудниками Министерства внутренней безопасности заявил, что намерен вскоре обсудить вопросы строительства стены на встрече с мексиканским лидером. Он не упоминал, что "Мексика заплатит за стену", однако в одном из последних интервью глава государства подтвердил, что сначала США сами построят стену, а потом будут требовать у соседей компенсацию. В указе Трампа источники финансирования не упоминаются.