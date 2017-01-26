Трамп рассказал, как обживается в Белом доме

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью газете New York Times, как обживается в Белом доме — резиденции всех президентов США, за исключением первого, Джорджа Вашингтона.

Трамп на протяжении десятилетий жил и работал в принадлежащем ему небоскребе на Манхэттене. Будучи консервативным в привычках, он в ходе предвыборной кампании старался возвращаться после митингов в Нью-Йорк на самолете, чтобы спать в своей постели. Таких полетов на ночь домой он совершил сотни.

Сейчас Трамп, как и в Нью-Йорке, работает и живет в одном здании, уточняет New York Times. Ему понравился Овальный кабинет Белого дома и письменный стол, за которым работали президенты Джон Кеннеди, Рональд Рейган, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.

"Телефоны самые красивые, какие я только видел в своей жизни. Самая безопасная система в мире", — рассказал Трамп об аппаратах правительственной связи. Вместе с тем он признал, что пользуется своим старым и плохо защищенным телефоном Android, с которого пишет в Twitter вопреки возражениям советников.

Трамп рассказал также, что проводит утро примерно так же, как проводил его в своем старом доме. Президент США просыпается как раньше в шесть часов утра и смотрит новости по телевизору — сначала в собственной жилой комнате, затем в обеденной комнате в Западном крыле. Параллельно Трамп просматривает газеты. Книг он не читает.

Встречи Трампа с помощниками начинаются около 9.00 — раньше, чем в те времена, когда он был бизнесменом. Вечером президент тоже проводит немало времени за просмотром телевизора.

Трамп с большим пиететом отнесся к своему новому дому. По его словам, он полюбил работать в Овальном кабинете и часто проводит время, рассматривая кабинет.

Супруга Трампа Меланья и сын Бэррон уехали в воскресенье, через два дня после инаугурации, поскольку Бэррона было решено оставить в нынешней нью-йоркской школе по крайней мере до конца учебного года. Дочь Иванка с мужем также гостили у Трампа в выходные, а затем переехали в собственный дом, который они купили в Вашингтоне.

Несмотря на загруженный график, Трамп нашел время во вторник, чтобы внимательно изучить предметы искусства из коллекции Белого дома. Он выбрал портрет президента Эндрю Джексона и велел повесить его в Овальном кабинете.

Трамп планирует в начале февраля выбраться на выходные во Флориду, где у него есть собственное имение, отмечает газета. Пока что он обживает свою частную резиденцию в Белом доме. По его словам, жилые комнаты "красивые, очень элегантные". Особенно впечатлило Трампа то, что он ночует в той же спальне, где ночевал еще Авраам Линкольн.

"Здесь так много истории", — подытожил Трамп.