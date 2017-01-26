 

Виктория Нуланд покинет Госдепартамент США

 

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд и еще ряд высокопоставленных дипломатов покидают на этой неделе свои должности и уходят из Госдепартамента. Об этом сообщает Associated Press.

На своем посту Нуланд принимала активное участие в Евромайдане в Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста. В декабре 2013 года она раздавала протестующим на Майдане Незалежности в Киеве угощение. Российские СМИ сообщали, что это было печенье, однако сама Нуланд утверждает, что давала голодным людям бутерброды, причем не только протестующим, но и бойцам спецподразделения «Беркут».

Помимо Нуланд речь также идет о заместителе госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрике Кеннеди, помощниках госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд. Кроме того, свой пост покидает начальник Управления по делам иностранных представительств Джентри Смит.

После отставки госсекретаря Джона Керри обязанности главы Госдепартамента исполняет его бывший заместитель Томас Шэннон. На этот пост новым президентом Дональдом Трампом выдвинут бывший управляющий Exxon Mobile Рекс Тиллерсон, однако его кандидатура пока не утверждена в Сенате.

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