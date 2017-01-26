 

Пальмиру вернут с помощью «Аллигаторов» и «Грачей»

 

Воздушно-космические силы (ВКС) России задействовали в операции по освобождению сирийской Пальмиры от террористов группировки «Исламское государство» ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и штурмовики Су-25 «Грач». Об этом пишут в четверг, 26 января, «Известия» со ссылкой на осведомленный источник в военных кругах.

«Ка-52 «Аллигатор» обладают наиболее современным прицельно-навигационным комплексом, что позволяет им обнаруживать позиции боевиков и в режиме реального времени передавать эту информацию ударным самолетам Су-25 «Грач» ВКС РФ. Таким образом мы получаем сочетание разведывательных возможностей и значительной бомбовой нагрузки», — рассказал собеседник издания.

Источник отметил, что применение вертолетов и штурмовиков в тандеме позволяет компенсировать недостатки артиллерии сирийской армии, которая ведет наступление на Пальмиру, и обеспечить ее огневую поддержку.

По словам военного эксперта Антона Лаврова, Ка-52 оснащены лучшими среди российских вертолетов радаром и оптико-электронными средствами наблюдения, а также аппаратурой, позволяющей передавать информацию, тогда как Су-25 способны делать до пяти боевых вылетов в день. «При наличии хотя бы дюжины таких самолетов можно сделать так, чтобы один постоянно висел над полем боя и наносил бомбовые удары по заявке», — добавил он.

Террористы группировки «Исламское государство» вновь заняли Пальмиру 11 декабря прошлого года после отступления правительственных сил. Армия и ополченцы перед своим отходом смогли эвакуировать 80 процентов жителей.

В конце марта 2016 года сирийская армия при поддержке России освободила Пальмиру от боевиков ИГ. Российские специалисты также участвовали в разминировании города.

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