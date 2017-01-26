Католический священник домогался Дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте обвинил католическую церковь в лживости и коррумпированности. По его словам, церковь вымогает у филиппинского правительства деньги, требуя оплатить дорогие автомобили священнослужителей.

«Вам должно быть стыдно за себя. У них такая высокая стоимость, а у многих людей нечего есть», — заявил он во время выступления перед семьями солдат Специальных сил, погибших во время беспорядков в Мамасапано в 2015 году.

Дутерте, известный своими скандальными высказываниями, также обвинил католическую церковь в совершении греховных деяний. Как сообщает Daily Mail, политик рассказал, что в годы студенчества стал объектом домогательств со стороны католического священника.

По его словам, три члена его кабинета также рассказывали ему, что и до них домогались священники, и добавил, что готов уйти в отставку, если его слова — неправда.

Как сообщают СМИ, с такой критикой священнослужителей Дутерте выступил после того, как религиозные деятели организовали кампанию с призывом отказаться от методов политика бороться с наркотрафиком — согласно данным, около шести тысяч человек, подозреваемых в распространении наркотиков, погибло за семь месяцев.

На прошлой неделе Дутерте, которого развернувшаяся кампания привела в ярость, обвинил филиппинских священников в употреблении метамфетамина, вызывающего сильную зависимость.

«Таким священникам советую принять кристалл метамфетамин для понимания того, что происходит», — сказал он.