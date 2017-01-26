 

Умер посол России в Индии

 

Посол России в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели в четверг на 68-м году жизни в результате болезни, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Индии.

"Посольство РФ в Республике Индия с глубоким прискорбием извещает, что 26 января после непродолжительной болезни в одной из центральных больниц Нью-Дели скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Индии А.М. Кадакин.

На посту главы российской дипломатической миссии он работал с ноября 2009 года. Вся дипломатическая карьера А.М. Кадакина с 1971 года была тесно связана с развитием российско-индийских отношений", — сообщили в посольстве.

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