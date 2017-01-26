ФСБ проводит спецоперацию в Крыму

Сотрудники ФСБ проводят в Бахчисарае спецоперацию по ликвидации ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Силовики проводят досмотры и обыски в местах проживания подозреваемых в причастности к этой организации, пояснил он.

Смирнов подчеркнул, что в Крыму идет системная борьба с террористическими и экстремистскими организациями.

"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") в ряде стран признана террористической, в России она запрещена по решению Верховного суда. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".

Членов "Хизб ут-Тахрир" регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.

Накануне стало известно, что правоохранители пресекли деятельность группы "Хизб ут-Тахрир" в Татарстане, которая планировала теракты, в частности, на Казанском авиационном заводе.