 

Лондонская полиция освободила бортпроводников AZAL

 

«Бортпроводники рейса Баку  Лондон авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), задержанные ранее полицией аэропорта Хитроу, освобождены»,  сказал сегодня глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански, передает Trend.

По его словам, дело пока не закрыто, однако сотрудники компании уже освобождены и ожидают вылета на родину.

«В ближайшее время они вернутся в Баку»,  сказал Кесамански.

Напомним, 24 января при выполнении рейса Баку  Лондон авиакомпанией AZAL один из пассажиров чрезмерно употреблял алкогольные напитки, свидетелем чего были и другие пассажиры рейса.

Во время полета пассажир выражал крайнее недовольство отказом бортпроводников выполнить неоднократные требования предоставить ему дополнительные порции алкоголя.

После выполнения рейса в аэропорту Хитроу в полицию Лондона поступила жалоба о якобы недостойном поведении бортпроводников по отношению к пассажиру рейса.

Бортпроводники, на которых поступила жалоба, были задержаны полицией аэропорта Хитроу до выяснения всех обстоятельств.

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