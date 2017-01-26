Лондонская полиция освободила бортпроводников AZAL

«Бортпроводники рейса Баку — Лондон авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), задержанные ранее полицией аэропорта Хитроу, освобождены», — сказал сегодня глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански, передает Trend.

По его словам, дело пока не закрыто, однако сотрудники компании уже освобождены и ожидают вылета на родину.

«В ближайшее время они вернутся в Баку», — сказал Кесамански.

Напомним, 24 января при выполнении рейса Баку — Лондон авиакомпанией AZAL один из пассажиров чрезмерно употреблял алкогольные напитки, свидетелем чего были и другие пассажиры рейса.

Во время полета пассажир выражал крайнее недовольство отказом бортпроводников выполнить неоднократные требования предоставить ему дополнительные порции алкоголя.

После выполнения рейса в аэропорту Хитроу в полицию Лондона поступила жалоба о якобы недостойном поведении бортпроводников по отношению к пассажиру рейса.

Бортпроводники, на которых поступила жалоба, были задержаны полицией аэропорта Хитроу до выяснения всех обстоятельств.