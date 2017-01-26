 

Представитель Jaunimo Europa подписал Платформу армян и азербайджанцев

 

Представитель ассоциации Jaunimo Europa Литвы Вальдемар Гузовский присоединился к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном», сообщает АПА.

В распространенном в связи с этим заявлении Вальдемара Гузовского говорится:

«Осознавая необходимость мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, вновь подчеркивая уважение и поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Армении, а также международно признанных границ обоих государств, понимая важность выполнения принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, а также резолюций и решений других международных организаций; подчеркивая важность и выражая поддержку усилиям Минской группы ОБСЕ по решению конфликта, ссылаясь на общие традиции совместного проживания армянского и азербайджанского народов, отмечая с сожалением, что в результате нерешенности конфликта представление подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны, поддерживая идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов, от имени организации я, Вальдемар Гузовский, выражаю свою поддержку этой инициативе и присоединяюсь к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».

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