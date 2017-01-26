 

Сирийская оппозиция отвергла предложенную Россией конституцию

 

Оппозиция Сирии отвергла проект конституции страны, предложенный Россией на переговорах в Астане. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы сказали, что единственный, кто имеет право писать конституцию Сирии, — это сирийский народ. Опыт Пола Бремера в Ираке (представитель президента Джорджа Буша-младшего в Ираке в 2003-2004 годах) достаточно показателен. Когда конституция написана другой страной, она не будет работать», — заявил член делегации повстанцев Яхью аль-Ариди.

Как сообщали СМИ, проект предлагал сирийцам избирать президента на семь лет без возможности переизбрания на второй срок. Документ также предполагает перераспределение полномочий президента в пользу двухпалатного парламента.

Кроме того, среди предложений Москвы было создание курдской автономии. По данным Интерфакса, проект главного закона Сирии также отвергает шариат как основной источник права.

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