Вагит Алекперов покупает «ЛУКОЙЛ» сам у себя

Компания «Менеджмент центр», связанная с президентом «ЛУКОЙЛа» Вагитом Алекперовым и вице-президентом компании Леонидом Федуном, приобрела 30 тыс. акций «ЛУКОЙЛа» на 95,394 млн рублей, следует из материалов «ЛУКОЙЛа».

Сделки по приобретению акций были совершены 20 и 23 января.

Ранее, в декабре и январе, компания купила акции «ЛУКОЙЛа» на 560,1 млн рублей.

Начиная с середины октября компания «Резерв Инвест», структура Вагита Алекперова и Леонида Федуна, приобрела АДР (американские депозитарные расписки) «ЛУКОЙЛа» на сумму около $32,76 млн.

Компания Sabiana Limited, также структура Вагита Алекперова и Леонида Федуна, за тот же период приобрела акции «ЛУКОЙЛа» на $57,9 млн.