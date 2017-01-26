 

Семен Багдасаров: «Трамп начнет сбивать российские самолеты в Сирии»

 

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что предлагаемые президентом США Дональдом Трампом зоны безопасности в Сирии вытеснят российскую авиацию. Такое мнение он высказал Национальной службе новостей (НСН).

«Это ответ нашим великим оптимистам по поводу прихода к власти Трампа. Он и дальше может пойти. В этих зонах безопасности запретят нашу авиацию, но запретят понятно как — незаконно. И сирийскую авиацию», — полагает специалист.

В среду, 25 января, в интервью ABC News Трамп сказал, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты людей, которые бегут от насилия. Он также отметил, что Европа сделала огромную ошибку, позволив перебраться туда миллионам беженцев из Арабской Республики и других стран Ближнего Востока. «Я не хочу, чтобы это случилось здесь», — подчеркнул Трамп.

Судя по пока не подписанному указу, с которым ознакомилось Reuters, американский лидер, как ожидается, в ближайшее время попросит Пентагон и Госдепартамент выработать план установления зон безопасности. Агентство указывает, что этот шаг может привести к усилению военного вмешательства США в гражданскую войну в Сирии.

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