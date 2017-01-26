Экс-министр финансов Армении сбежал в США

Бывший министр финансов Армении Гагик Хачатрян вместе с семьей эмигрировал в США, сообщает армянская газета «Грапарак».

«Гагик Хачатрян постоянно проживает со своими сыновьями в Лос-Анджелесе, управляя оттуда своим бизнесом в Армении. По сути, уезжая из Армении, Хачатряны хотели остаться в стороне от предвыборных процессов. Есть сведения, что даже кончина близкого родственника не послужила поводом вернуться в Армению.

Напомним, в СНБ Армении возбуждено дело в отношении Гагика Хачатряна и членов его семьи. В просочившихся в интернет материалах некоторые работники таможенного контроля представляли коррупционную схему, которая лежала в основе деятельности этой системы. Были озвучены имена Гагика Хачатряна и его племянника. После этого финансовая империя Хачатрянов начала терпеть крах. Летом были опубликованы фото роскошных вилл его сыновей в Лос-Анджелесе, в районе Вествуд. Эти дела надежно запрятаны в правительственных архивных ячейках, чтобы в нужный момент использовать их».