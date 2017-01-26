 

Кремль недоволен решением Трампа

 

США следовало бы просчитать все возможные последствия введения зон безопасности для беженцев в Сирии, с Москвой по этому вопросу американцы не советовались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Нет, с российской стороной американские партнеры не советовались. Это суверенное решение», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что США следует просчитать все возможные последствия этого шага, чтобы это не усугубило ситуацию с беженцами.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается создать в Сирии безопасные зоны для решения проблемы беженцев. 

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