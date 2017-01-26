 

Погода в Азербайджане резко ухудшится

 

Министерство экологии и природных ресурсов распространило предупреждение о резком изменении климатических условий в Азербайджане.

Со второй половины дня 27 января и до конца месяца в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, переменная облачность, временами усиливающийся северо-западный ветер. Возможен дождь, который местами перейдет в мокрый снег и снег. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров постепенно опустятся на 3-5 градусов.

Согласно сообщению Национального бюро гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 27 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако вечером в некоторых местах вероятны осадки.

Будет преобладать сильный северо-западный ветер. 

Температура воздуха на полуострове ночью 1-3 градуса тепла, днем 4-7 тепла, в Баку ночью 1-3, днем 4-6 тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм рт.ст., относительная влажность ночью — 80-90%, днем — 65-75%.

В районах Азербайджана 27 января начиная с северных и восточных районов временами ожидаются дожди, мокрый снег и снег, местами интенсивного характера. Возможен туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 4-8 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до вечера 27 января сильный северный ветер на Абшеронском полуострове будет неблагоприятным для метеочувствительных людей.

1702 просмотров


Старости
Почему повесился Даянат Рзаев
Почему повесился Даянат Рзаев обновлено 11:05
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
27 Янв 4° / 2°
28 Янв 4° / 1°
29 Янв 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0511 AZN
1 RUB   =   0.0321 AZN


Новостная лента

Боевики ИГИЛ убили азербайджанку и двух ее детей
В Москве сумма взятки выросла в 2,5 раза
Армянская армия пленила своего солдата
Древние белорусы в России требуют признать их народом
Странное ограбление бакинца в Москве
Сын Сулеймана Керимова подмял под себя всю золотодобычу
Турция поддерживает инициативу Трампа по Сирии
Путин наградил Марию Захарову
Житель Гянджи умер от анафилактического шока
Нападение на водителя в Лерике
Погода в Азербайджане резко ухудшится
Кремль недоволен решением Трампа
Экс-министр финансов Армении сбежал в США
Трамп сокращает финансирование ООН
Семен Багдасаров: «Трамп начнет сбивать российские самолеты в Сирии»
Вагит Алекперов покупает «ЛУКОЙЛ» сам у себя
Сирийская оппозиция отвергла предложенную Россией конституцию
Представитель Jaunimo Europa подписал Платформу армян и азербайджанцев
Лондонская полиция освободила бортпроводников AZAL
ФСБ проводит спецоперацию в Крыму
Израиль и США успешно провели серию испытаний системы ПРО «Праща Давида»
В Афганистане из-за холодов погибли десятки детей
Если Азербайджан потребует, мы сократим добычу Заявление BP
Почему повесился Даянат Рзаев обновлено 11:05
Умер посол России в Индии