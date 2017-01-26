Погода в Азербайджане резко ухудшится

Министерство экологии и природных ресурсов распространило предупреждение о резком изменении климатических условий в Азербайджане.

Со второй половины дня 27 января и до конца месяца в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, переменная облачность, временами усиливающийся северо-западный ветер. Возможен дождь, который местами перейдет в мокрый снег и снег. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров постепенно опустятся на 3-5 градусов.

Согласно сообщению Национального бюро гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 27 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако вечером в некоторых местах вероятны осадки.

Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на полуострове ночью 1-3 градуса тепла, днем 4-7 тепла, в Баку ночью 1-3, днем 4-6 тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм рт.ст., относительная влажность ночью — 80-90%, днем — 65-75%.

В районах Азербайджана 27 января начиная с северных и восточных районов временами ожидаются дожди, мокрый снег и снег, местами интенсивного характера. Возможен туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 4-8 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до вечера 27 января сильный северный ветер на Абшеронском полуострове будет неблагоприятным для метеочувствительных людей.