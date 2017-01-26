Нападение на водителя в Лерике

В Лерикском районе совершен разбой. Как сообщает Report, инцидент произошел недалеко от центра отдыха Relax.

24 января четверо неизвестных на магистральной дороге Ленкорань — Лерик остановили автомобиль «ВАЗ-2170» жителя Ленкорани Бахадура Азимова и попросили водителя довезти их до указанного центра.

По дороге они пригрозили Азимову и потребовали остановить автомобиль, затем стали снимать с него одежду. Грабители угрожали Б.Азимову смертью. Не растерявшись, водитель ударил одного из преступников и убежал. Стало известно, что преступники планировали отобрать у мужчины автомобиль.

О случившемся было сообщено на службу «102» Министерства внутренних дел. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Лерикского района, личность грабителей была установлена, их удалось задержать.

Преступниками оказались жители Астаринского района Шамо Ализаде, Рамиль Шабанов, Рагим Гаджиев и Эльвин Рзаев.