 

Путин наградил Марию Захарову

 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила орден Дружбы из рук президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

Награждение Захаровой состоялось в Кремле, где президент вручал ордена известным общественным и государственным деятелям.

Захарова родом из семьи дипломатов. Она выпускница МГИМО, с 2005 по 2008 год работала пресс-секретарем постпредства России при ООН. Пост официального представителя МИД РФ Захарова заняла 2015 году, став первой женщиной, когда-либо занимавшей эту должность.

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