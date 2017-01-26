Путин наградил Марию Захарову

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила орден Дружбы из рук президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

Награждение Захаровой состоялось в Кремле, где президент вручал ордена известным общественным и государственным деятелям.

Захарова родом из семьи дипломатов. Она выпускница МГИМО, с 2005 по 2008 год работала пресс-секретарем постпредства России при ООН. Пост официального представителя МИД РФ Захарова заняла 2015 году, став первой женщиной, когда-либо занимавшей эту должность.