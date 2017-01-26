Турция поддерживает инициативу Трампа по Сирии

Турция поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о создании зон безопасности в Сирии, но будет ждать практической реализации этой идеи. Об этом сегодня заявил на брифинге в Анкаре официальный представитель МИД Турции Хюсейн Мюфтюоглу, передает ТАСС.

"Мы изначально выступали за создание таких зон, куда смогут прийти тысячи сирийцев. Но сейчас мы будем ждать дальнейших практических шагов по этой инициативе Трампа. Посмотрим, какие будут дальнейшие его распоряжения, и тогда займемся оценкой", - сказал он.

Мюфтюоглу добавил, что планы США о зонах безопасности в Сирии "важны, но пока никакой дополнительной информации на этот счет не поступало".

Накануне в интервью телекомпании ABC Трамп заявил о намерении создать зоны безопасности. "Я абсолютно точно создам зоны безопасности в Сирии", - сказал он.