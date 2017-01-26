Сын Сулеймана Керимова подмял под себя всю золотодобычу

Аукцион на приобретение крупнейшего в России золоторудного месторождения «Сухой Лог» выиграло совместное предприятие «Ростеха» и «Полюса» — компании сына бизнесмена Сулеймана Керимова, Саида Керимова. Об этом сообщается на сайте Минприроды России. На аукционе присутствовали две компании, и был сделан всего один шаг по цене.

Победителем на аукционе стала компания «СЛ Золото» — совместное предприятие «Ростеха» и «Полюса» — компании сына бизнесмена Керимова. Крупнейшее в России месторождение золота «Сухой Лог» было продано за 9,4 миллиарда рублей. Цена в ходе аукциона возросла лишь на 10%.

Помимо «СЛ Золото» участие принимала всего одна компания — структура бизнесмена Ибрагима Паланкоева «Золото Бодайбо». Как пишет Интерфакс, формально претенденты никак не связаны, но на рынке склонны считать СП Паланкоева и ВТБ «страховкой» «Полюса» (если бы заявка оказалась всего одна, аукцион был бы признан несостоявшимся).

По российской классификации балансовые запасы «Сухого Лога» составляют почти 2 тысячи тонн золота и 1,5 тысячи тонн серебра, внебалансовые запасы — 741 тонна золота.

По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева в аукционе могли принять участие только те компании, которые не менее чем на четверть принадлежат государству.