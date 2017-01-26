Странное ограбление бакинца в Москве

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Автор: Отдел информации 

Московская полиция разыскивает человека, разбившего стекло автомобиля BMW и укравшего руль, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратился 28-летний уроженец Баку, директор одной из фирм в Москве. Он рассказал, что неизвестный разбил переднее стекло у его BMW, припаркованного возле одного из домов по ул. Верхняя, и украл руль управления», — сообщил он.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей «Кража», ведутся поиски злоумышленника.

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