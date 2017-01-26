 

Древние белорусы в России требуют признать их народом

 

На сайте change.org появилась петиция с предложением признать этнографическую группу тудовляне, Тверской области (Россия), белорусами. На данный момент под обращением к президенту России Владимиру Путину и губернатору Тверской области Игорю Рудене подписались 196 человек, пишет «Наша Ніва».

«Помогите восстановить историческую справедливость и вернуть народу его былую историю и культуру! Дело в том, что на западе Тверской области, в Оленинском районе, проживает этнографическая группа тудовляне.

Данная группа образовалась в результате ассимиляции белорусского населения, которое проживает в этих краях. В наших деревнях и селах говорили на диалекте белорусского языка — «тудаўлянскія гаворкі», сохраняя отдельные фразы и слова вплоть до середины двадцатого века.

Традиции, культура, одежда отличались от соседей, о чем неоднократно писали этнографы, историки выделяли тудовлян из общего населения, отмечая белорусское происхождение.

Несмотря на все это, официально в загсе записывают национальность — русский», — говорят создатели петиции.

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