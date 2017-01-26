 

В Москве сумма взятки выросла в 2,5 раза

 

Количество выявленных в Москве коррупционных преступлений по итогам 2016 года выросло на 17%, средняя сумма взятки увеличилась более чем до 2 миллионов рублей, сообщил сегодня начальник столичного главка МВД Олег Баранов, передает РИА Новости.

Всего, по его словам, за год полиция выявила в Москве более 8,8 тысяч преступлений в сфере экономики.

"Количество выявленных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере или причинивших крупный ущерб, возросло почти на четверть (+24%). Выявлено на 17% больше преступлений коррупционной направленности", — сказал он в ходе заседания коллегии.

Чаще (на 18%) стали выявляться преступления, совершенные организованными группами.

"Количество задокументированных фактов получения взятки в особо крупном размере возросло более чем в 2,5 раза (на 154%)",- добавил Баранов.

Сумма средней взятки возросла более чем в 2,5 раза, превысив 2 миллиона рублей, отметил начальник главка.

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