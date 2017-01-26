 

Боевики ИГИЛ убили азербайджанку и двух ее детей

Автор: Отдел информации 

Во время атаки боевиков ИГИЛ в Сирии была убита гражданка Азербайджана и двое ее детей.

Как сообщает издание middleeastpress.com, муж женщины Фикрет Алиев прибыл в Сирию в начале 2015 года и примкнул к силам «такфиристов». Спустя некоторое время, к мужчине в Сирию приехала и его семья.

Однако через четыре месяца, Фикрет Алиев был убит в бою, а его жена и дети стали скитаться по разрушенным городам Сирии.

Издание отмечает, что недавно во время нападения боевиков ИГИЛ на один из населенных пунктов была убита его супруга и двое детей. Убитой девочке было 7 лет, а мальчику три года.

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Боевики ИГИЛ убили азербайджанку и двух ее детей
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