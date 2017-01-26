Боевики ИГИЛ убили азербайджанку и двух ее детей

Во время атаки боевиков ИГИЛ в Сирии была убита гражданка Азербайджана и двое ее детей.

Как сообщает издание middleeastpress.com, муж женщины Фикрет Алиев прибыл в Сирию в начале 2015 года и примкнул к силам «такфиристов». Спустя некоторое время, к мужчине в Сирию приехала и его семья.

Однако через четыре месяца, Фикрет Алиев был убит в бою, а его жена и дети стали скитаться по разрушенным городам Сирии.

Издание отмечает, что недавно во время нападения боевиков ИГИЛ на один из населенных пунктов была убита его супруга и двое детей. Убитой девочке было 7 лет, а мальчику три года.