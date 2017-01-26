 

Хадж обойдется почти в 8 тысяч манатов

 

Отдел паломничества Управления мусульман Кавказа начал прием документов для паломничества в Мекку, сообщает АПА.

Как сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК), для граждан Азербайджана паломничество в этом году будет организовано в единой форме, азербайджанские паломники смогут поехать только на самолетах.

Цена пакета на одного человека составит 3 850 долларов США (почти 8 тысяч манатов). В этом году для паломников из Азербайджана установлена квота в 600 человек.

Желающие совершить хадж граждане должны представить копию загранпаспорта и удостоверения личности, 4 цветных фото 4х6 см на белом фоне, справку о состоянии здоровья.

Прием документов будет проводиться только в отделе паломничества управления, расположенном около комплекса «Тезе пир».

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