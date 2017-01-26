 

Бандиты взяли азербайджанца в заложники в Петербурге

Автор: Отдел информации 

Накануне владелец автосервиса отобрал у жителя Петербурга  азербайджанца, имя которого не сообщается, автомобиль, а затем потребовал за него выкуп. Об этом изданию «Невские новости» рассказали в УМВД по Красносельскому району Петербурга, сообщает haqqin.az.

Согласно информации, 25 января в 01:37 мужчина сообщил в полицию о том, что находится в Кировском районе Петербурга, где у него отобрали паспорт и требуют переписать автомобиль Mercedes на другое имя. Свое же имя пострадавший решил не называть, адрес местонахождения  тоже. Сказал, что позднее в отделение полиции приедет сам.

Спустя несколько часов в отделение полиции прибыл уроженец Азербайджана, 1983 года рождения, рассказавший о владельце автосервиса на проспекте Народного Ополчения, который забрал его автомобиль и требовал за него выкуп в размере 1,2 миллиона рублей.

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