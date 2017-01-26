Взрыв на электростанции в России: есть погибший

В Пензе на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) произошел взрыв, в результате обрушились металлические конструкции на площади 600 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Пензенской области.

"По предварительным данным, на ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данные о пострадавших уточняются. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ведут разбор завалов и поиск возможных пострадавших.

В то же время в Центре медицины катастроф ТАСС сообщили, что в результате взрыва погиб один человек. "Данные о раненых не поступали", - сказал источник.