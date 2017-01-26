 

Кампания от Unibank Mobile продолжается

 

На сегодняшний день необходимости приходить в банк за получением той или иной услуги нет. Большинством услуг вы можете воспользоваться, используя свой телефон, предварительно загрузив приложение Unibank Mobile. Использовать приложение не только удобно, но еще и выгодно! Так как многие услуги предоставляются вам абсолютно бесплатно! К примеру, в рамках кампании от Unibank переводы между картами (за исключением использования кредитной линии) абсолютно бесплатны:

При переводе денег с карты на карту  комиссия 0%

При переводе денег с карты на счет  комиссия 0%

* При переводе с кредитной карты комиссия взимается только за обналичивание

При переводе денег со счета на счет  комиссия 0%

При переводе денег со счета на карту  комиссия 0,5%

При оплате коммунальных расходов  комиссия 0%

При оплате кредита  комиссия 0%

При пополнении «накопительного депозита»  комиссия 0%

Какие преимущества предоставляет своим пользователям данное приложение?

 Возможность следить за своими счетами в режиме онлайн.

 Любая информация, любой перевод денег с карты на карту, блокировка или разблокировка карты — и все это возможно одним кликом.

 Оплачивайте любую услугу, будь то кредит, коммунальные услуги или оплата за интернет. Введите свои ежемесячные оплаты в систему и оплачивайте их автоматически.

 Есть возможность удобно перевести деньги любому другу из вашего списка контактов.

 Здесь вы можете получить любую интересующую вас информацию по депозитам. Приложение Unibank Mobile создает возможность для открытия депозитного счета, текущего счета и даже для оформления кредита под депозит.  

 Спокойно переводите деньги с одного счета на другой и оплачивайте свои кредиты. И все это не отрываясь от своих дел!

С помощью Unibank Mobile вы сможете найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнать курсы валют, все новшества и кампании банка. Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android.

Осуществите свою мечту всего одним кликом. Загрузите на свой смартфон Unibank Mobile  мобильный банк от Unibank (http://onelink.to/ffdbwf).

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице в Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Твиттер (https://twitter.com/unibank).

Unibank Mobile — легко, быстро, безопасно!

Unibank  банк для всех и каждого!

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