Кампания от Unibank Mobile продолжается

На сегодняшний день необходимости приходить в банк за получением той или иной услуги нет. Большинством услуг вы можете воспользоваться, используя свой телефон, предварительно загрузив приложение Unibank Mobile. Использовать приложение не только удобно, но еще и выгодно! Так как многие услуги предоставляются вам абсолютно бесплатно! К примеру, в рамках кампании от Unibank переводы между картами (за исключением использования кредитной линии) абсолютно бесплатны:

При переводе денег с карты на карту — комиссия 0%

При переводе денег с карты на счет — комиссия 0%

* При переводе с кредитной карты комиссия взимается только за обналичивание

При переводе денег со счета на счет — комиссия 0%

При переводе денег со счета на карту — комиссия 0,5%

При оплате коммунальных расходов — комиссия 0%

При оплате кредита — комиссия 0%

При пополнении «накопительного депозита» — комиссия 0%

Какие преимущества предоставляет своим пользователям данное приложение?

— Возможность следить за своими счетами в режиме онлайн.

— Любая информация, любой перевод денег с карты на карту, блокировка или разблокировка карты — и все это возможно одним кликом.

— Оплачивайте любую услугу, будь то кредит, коммунальные услуги или оплата за интернет. Введите свои ежемесячные оплаты в систему и оплачивайте их автоматически.

— Есть возможность удобно перевести деньги любому другу из вашего списка контактов.

— Здесь вы можете получить любую интересующую вас информацию по депозитам. Приложение Unibank Mobile создает возможность для открытия депозитного счета, текущего счета и даже для оформления кредита под депозит.

— Спокойно переводите деньги с одного счета на другой и оплачивайте свои кредиты. И все это не отрываясь от своих дел!

С помощью Unibank Mobile вы сможете найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнать курсы валют, все новшества и кампании банка. Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android.

Осуществите свою мечту всего одним кликом. Загрузите на свой смартфон Unibank Mobile — мобильный банк от Unibank (http://onelink.to/ffdbwf).

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице в Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Твиттер (https://twitter.com/unibank).

Unibank Mobile — легко, быстро, безопасно!

Unibank — банк для всех и каждого!