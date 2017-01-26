Кампания от Unibank Mobile продолжается

На сегодняшний день необходимости приходить в банк за получением той или иной услуги нет. Большинством услуг вы можете воспользоваться, используя свой телефон, предварительно загрузив приложение Unibank Mobile. Использовать приложение не только удобно, но еще и выгодно! Так как многие услуги предоставляются вам абсолютно бесплатно! К примеру, в рамках кампании от Unibank переводы между картами (за исключением использования кредитной линии) абсолютно бесплатны:
При переводе денег с карты на карту — комиссия 0%
При переводе денег с карты на счет — комиссия 0%
* При переводе с кредитной карты комиссия взимается только за обналичивание
При переводе денег со счета на счет — комиссия 0%
При переводе денег со счета на карту — комиссия 0,5%
При оплате коммунальных расходов — комиссия 0%
При оплате кредита — комиссия 0%
При пополнении «накопительного депозита» — комиссия 0%
Какие преимущества предоставляет своим пользователям данное приложение?
— Возможность следить за своими счетами в режиме онлайн.
— Любая информация, любой перевод денег с карты на карту, блокировка или разблокировка карты — и все это возможно одним кликом.
— Оплачивайте любую услугу, будь то кредит, коммунальные услуги или оплата за интернет. Введите свои ежемесячные оплаты в систему и оплачивайте их автоматически.
— Есть возможность удобно перевести деньги любому другу из вашего списка контактов.
— Здесь вы можете получить любую интересующую вас информацию по депозитам. Приложение Unibank Mobile создает возможность для открытия депозитного счета, текущего счета и даже для оформления кредита под депозит.
— Спокойно переводите деньги с одного счета на другой и оплачивайте свои кредиты. И все это не отрываясь от своих дел!
С помощью Unibank Mobile вы сможете найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнать курсы валют, все новшества и кампании банка. Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android.
Осуществите свою мечту всего одним кликом. Загрузите на свой смартфон Unibank Mobile — мобильный банк от Unibank (http://onelink.to/ffdbwf).
Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице в Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Твиттер (https://twitter.com/unibank).
Unibank Mobile — легко, быстро, безопасно!
Unibank — банк для всех и каждого!