Суд над еще одним олигархом, который разбазарил Межбанк

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и других обвиняемых. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на судебном заседании председательствовал судья Ахмед Гулиев.

Были уточнены анкетные данные обвиняемых, а также утверждены потерпевшие стороны — Международный банк Азербайджана и ОАО «Аграркредит». Дело начнут рассматривать со 2 февраля.

Отметим, что бывший депутат Дуньямин Халилов арестован в рамках громкого дела о «кредитных олигархах».

Халилова обвиняют в присвоении средств, злоупотреблении служебными полномочиями, уклонении от уплаты налогов и других экономических преступлениях.

Экс-депутат владел крупным бизнесом, самым известным его объектом был торговый центр Globus Plaza.

Халилов — родственник экс-главы Межбанка Джахангира Гаджиева, при посредничестве которого получил в качестве кредита десятки миллионов долларов. Деньги впоследствии были присвоены.