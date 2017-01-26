 

Суд над еще одним олигархом, который разбазарил Межбанк

Автор: Отдел информации 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и других обвиняемых. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на судебном заседании председательствовал судья Ахмед Гулиев.

Были уточнены анкетные данные обвиняемых, а также утверждены потерпевшие стороны  Международный банк Азербайджана и ОАО «Аграркредит». Дело начнут рассматривать со 2 февраля.

Отметим, что бывший депутат Дуньямин Халилов арестован в рамках громкого дела о «кредитных олигархах».

Халилова обвиняют в присвоении средств, злоупотреблении служебными полномочиями, уклонении от уплаты налогов и других экономических преступлениях.

Экс-депутат владел крупным бизнесом, самым известным его объектом был торговый центр Globus Plaza.

Халилов  родственник экс-главы Межбанка Джахангира Гаджиева, при посредничестве которого получил в качестве кредита десятки миллионов долларов. Деньги впоследствии были присвоены.

3167 просмотров


Старости
Почему повесился Даянат Рзаев
Почему повесился Даянат Рзаев обновлено 11:05
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
27 Янв 4° / 2°
28 Янв 4° / 1°
29 Янв 3° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0511 AZN
1 RUB   =   0.0321 AZN


Новостная лента

Трамп заморозил перевод сотен миллионов долларов в Палестину
Мамедъяров о сотрудничестве формата Азербайджан - Иран - Турция
Надпись про Баку напугала Ереван фото
Адиль Алиев: «Дом в Карловы Вары стоит дешевле, чем в Сулутепе» Признание депутата
Умирающее озеро Ходжасан фото
Трамп заступился за Обаму
Могерини об антисемитизме в Европе
Нуланд заменил экс-посол США в Армении
Суд над еще одним олигархом, который разбазарил Межбанк
Кампания от Unibank Mobile продолжается
Взрыв на электростанции в России: есть погибший
Бандиты взяли азербайджанца в заложники в Петербурге
Хадж обойдется почти в 8 тысяч манатов
Боевики ИГИЛ убили азербайджанку и двух ее детей
В Москве сумма взятки выросла в 2,5 раза
Армянская армия пленила своего солдата
Древние белорусы в России требуют признать их народом
Странное ограбление бакинца в Москве
Сын Сулеймана Керимова подмял под себя всю золотодобычу
Турция поддерживает инициативу Трампа по Сирии
Путин наградил Марию Захарову
Житель Гянджи умер от анафилактического шока
Нападение на водителя в Лерике
Погода в Азербайджане резко ухудшится
Кремль недоволен решением Трампа