Могерини об антисемитизме в Европе

Антисемитизм в Европе не исчез, евреи слишком часто подвергаются нападкам. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, распространенном в Брюсселе в связи с отмечаемым 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста.

"Антисемитизм не исчез, и европейские евреи слишком часто подвергаются нападкам. Дискриминация на основе религии и этнической принадлежности тревожным образом нарастает, - отмечается в нем. - Каждое новое поколение должно вновь вносить вклад в основу нашего мирного сосуществования. Мирная и разнообразная Европа нуждается в постоянной заботе, и это в интересах и ответственности каждого".

Могерини подчеркнула, что люди помнят "геноцид, совершенный здесь, на европейской земле, всего два поколения назад".

"Это наш сигнал тем, кто отрицает. Сигнал к коллективной ответственности. Мы обязаны помнить ответственность по отношению к жертвам, по отношению к пострадавшим. Ответственность перед будущими поколениями и ответственность по отношению к Европе и всем европейским гражданам", - заявила глава дипломатии ЕС.