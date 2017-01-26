Вода озера Ходжасан, расположенного в Абшеронском районе Азербайджана, издали кажется чистой и прозрачной, однако стоит только приблизиться к берегу, как вонь не дает дышать и видно, как озеро и его берега забиты различным мусором. Да еще со всех сторон в озеро стекаются канализационные воды.

Мы и ранее писали об экологических проблемах пригородов Баку, в частности о загрязненных пригородных озерах. Согласно государственной программе «О социально-экономическом развитии Баку и его пригородов в 2014-2016 годах», все озера Абшерона должны были быть очищены. Очистка озера Ходжасан началась, однако вскоре работы по очищению водоема были прекращены.

По словам местных жителей, в дождливую погоду к берегам озера приблизиться невозможно, так как они превращаются в болото. Канализационные воды поселка Ходжасан и части Ясамальского района стекаются сюда. Ко всему прочему, на берегах озера большегрузные машины доставляют различный мусор и сваливают его в воду.

Отметим, что рядом с озером расположены свыше ста домов, различные заводы и цеха. Местные жители говорят, что здесь должен был быть разбит парк, но эти планы так и остались на бумаге.

Жители также говорят, что летом среди тех, кто рискует купаться в этом озере, очень много утопающих.

Экологи говорят, что озера рядом с торговыми центрами «Бина» и «Садарак» образовались из-за вод, стекавшихся из нефтяных резервуаров. В таких озерах не только купаться, но и жить рядом с ними небезопасно. Экологи считают, что на этой территории есть газ радон, по этой причине уровень радиации здесь гораздо выше нормы.