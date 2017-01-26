Депутат Милли Меджлиса, член парламентского комитета по борьбе с коррупцией Адиль Алиев признал факт наличия недвижимости в чешском курортном городке Карловы Вары.

Напомним, накануне haqqin.az со ссылкой на российские СМИ сообщил о том, что ряд известных в Азербайджане людей владеет недвижимостью в чешском городе Карловы Вары.

В комментарии Report Адиль Алиев подтвердил факт наличия недвижимости и заявил, что «дома в Карловы Вары стоят дешевле, чем в Сулутепе».

«Да, у меня есть дом в этом городе. Что тут необычного? Там очень дешевые дома. Любой может купить их», — сказал депутат.