 

Надпись про Баку напугала Ереван фото

Автор: Отдел Армении 

Бурю негодования вызвала среди армянских пользователей соцсетей опубликованная вчера в Фейсбук фотография упаковки для еды из ереванского ресторана быстрого питания KFC.

Как известно, в качестве рекламной акции на бумажных пакетах для еды KFC написаны разные интересные факты, связанные с этой сетью быстрого питания. Одним из этих фактов является то, что самый большой в мире ресторан KFC находится в Баку. И упаковка с надписью именно этого факта вызвала негодование среди армянских блогеров.

В комментариях к фотографии некоторые публично призывали бойкотировать ресторан, требовали его закрытия, а кто-то даже призвал разбить витрины заведения, находящегося в центре Еревана.

Абсурд дошел до того, что на официальной странице ереванского KFC в Фейсбук были написаны извинения.

«Мы также считаем, что это неприемлемо, и приносим нашим клиентам свои извинения. Во всем виноват российский поставщик упаковок. Но благодаря вашей чуткости вопрос уже решен», – написано на официальной странице ереванского KFC в Фейсбук.

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